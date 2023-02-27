中方殲-11戰機近距離跟監美國海軍P-8A巡邏機

日前中、美因「間諜氣球」事件導致雙方關係緊張，而近日就有多家美國媒體報導指出，美國P-8「海神」（Poseidon）巡邏機24日飛在南海上空21,500英尺（約6553公尺），而機上隨行採訪的記者目擊，短短幾分鐘內，1架掛載4枚空對空飛彈的解放軍殲-11戰機攔截了P-8「海神」，緊飛在距它左舷側只有500英尺（約152公尺）處。對此，前立委郭正亮今（27）日就表示，「九段線是玩真的」，引發討論。

美國P-8海軍巡邏機24日飛在南海上空21,500英尺（約6553公尺），距離設有中方軍事基地的西沙群島30英里（約48公里）。這時P-8巡邏機的無線電中傳來解放軍機場的廣播說：「美國飛機，中國領空為12海里。別再靠近，否則所有責任自負。」而美國P-8飛行員史蘿特（Nikki Slaughter）則向這架有雙座雙引擎的解放軍戰機大喊：「解放軍戰機，這是美國海軍P-8A …你在我的左翼側，我打算向西飛。我要你也這樣做，完畢。」然而，解放軍戰機並沒有回覆，繼續伴飛了15分鐘才離開。

對此，郭正亮27日在中天節目《頭條開講》中指出，「我覺得未來恐怕都是這樣，因為坦白說中國大陸對美國還算客氣」，郭正亮認為，中國大陸可能打算「中、美之間不要直接對抗」，可是如果是代理國的軍機就不客氣了。郭正亮也強調，「感覺中國大陸的處理模式是這樣，如果是美國就是升空警戒，把對方驅離，九段線是玩真的」。

郭正亮最後也說，「這也跟今年會審《南海行為準則》有關，若是這個準則通過了，更要照這準則走，中國大陸大概就是要表達，現在他們都是在玩真的的立場」。