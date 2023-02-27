高雄里長暨基層社團參訪團27日參加在北京舉辦的京台社區發展交流會，與北京市西城區、豐台區的街道社區工作者進行交流，雙方都表示，熱切期待兩岸各界雙向交流盡快恢復正常。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席交流會並指出，將深化兩岸各領域融合發展，匯聚推動兩岸關係和平發展的磅礴力量。

中國台灣網報導，宋濤表示，兩岸同胞是一家人，實現兩岸交流往來正常化是兩岸同胞共同的期待。堅持一個中國原則，兩岸關係就能和平發展，台灣同胞就能受益。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，不斷匯聚推動兩岸關係和平發展、祖國統一的磅礴力量。

高雄市參訪團基層代表在交流會上表示，近年來，儘管受到新冠疫情等因素影響，但京台基層社區交流以線上交流等多種形式持續進行，兩地基層民眾的心始終在一起。北京經濟社會快速發展，變化日新月異，每次來京參訪交流都有新的收穫。通過高雄和北京兩地社區交流，探索了兩岸基層交流合作新模式，取得了不少有益經驗，也結識了許多好朋友。

代表還指出，希望兩岸交流不再受到「人為因素」阻礙，兩岸雙向交流盡快恢復，歡迎北京的街道社區工作者早日到台灣參訪交流。期待「兩岸一家親」理念更加深入人心，能有更多台灣基層民眾參與兩岸交流合作。相信在兩岸同胞共同努力下，兩岸關係和平發展道路一定能夠越走越寬廣。

報導指出，高雄里長暨基層社團參訪團由高雄市里長和社區發展協會理事長等基層代表組成。參訪團一行51人將在北京進行為期8天的交流參訪，將與北京市西城區和豐台區的多個社區圍繞京台兩地社區建設、居家養老等民生議題進行交流，並以北京中軸線、文化線、科技線、雙奧線等為主題開展參訪活動。