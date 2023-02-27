雖然中國不是世界上最大的晶片設計國，也不是世界上最大的晶片生產國。但是，近年來隨著中國晶片產業的高速發展，申請的半導體專利數量也在高速增長。根據知識產權律師事務所Mathys & Squire最新發佈的報告顯示，2022年，中國公司申請的半導體相關專利數量佔全球55%，排名世界第一。而台積電則是申請專利數量最多的單一法人，佔所有申請數量的7%。

據《芯智訊》報導，2022年全球半導體專利申請量達到創紀錄的69190項，比5年前的5943項增長了380%，比2020/21年的62770件增加了9%。

知識產權律師事務所Mathys & Squire的報告指出，從專利來源地看，在2022年度，全球55%的半導體專利申請量（37865項）來自中國，排名第1。目前中國將重點放在促進大陸的半導體生產上，以減少對西方技術的依賴。排名第2的是美國，全年總共有18223項專利申請量（占總數的26%）。相比之下，英國的半導體專利申請量僅179項，僅占全球總量的0.26%。

2022年度最大的專利申請人是半導體巨頭台積電，該公司以4793項專利申請量，占全球所有專利申請量的7%。而最大的美國半導體專利申請人是總部位於加州的應用材料公司，擁有209項專利申請，其次是Sandisk（50項）和IBM（49項）。

報告稱，半導體行業持續的研發支出支撐了技術的增長，行業內的激烈競爭確保了創新以激烈的速度繼續。預計到2030年，全球半導體產業價值將從2021的5900億美元增至1兆美元。其中，汽車行業將占全球半導體需求的15%，高於2021的8%。另一個增長的關鍵領域是物聯網，包括從可穿戴技術到智慧家居甚至智慧城市的所有領域。

然而，由於地緣政治緊張局勢加劇，導致西方國家對關鍵技術建立起貿易壁壘，各國政府已出台激勵措施推動本土半導體製造業的發展，以確保本土半導體供應，並限制地緣政治對手的發展。

Mathys & Squire管理助理卡瓦納（Edd Cavanna）表示：「各國政府越來越關注全球供應鏈的脆弱性，並正在採取措施促進國內半導體研究和生產。從這場全球技術競賽中出現的新技術將受到專利的保護，這些專利可能會得到嚴格執行。」