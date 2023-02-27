一名網友發現隔壁停放的機車懸掛的安全帽內竟有一隻黑貓躲在裡頭，黑貓疑似太冷躲帽裡取暖，其他網友笑說「如果會長出貓的話，我會考慮買一頂廉價的掛在外面」、「可以長出貓貓的安全帽哪裡買」，還有人說可能會有跳蚤，「我終於明白，原來頭癢癢可能是這原因」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他發現一頂安全帽掛在機車車廂外，內側海綿氣墊內竟出現一隻黑貓，該貓蜷縮身體躲在帽裡，嬌小身軀剛好能塞進去，露出一顆頭，原PO發文說「停完車看向旁邊的車，我還是把我的安全帽帶走好了」，照片吸引1.5萬人按讚，近800則留言。

一名網友發現隔壁停放的機車懸掛安全帽內竟有一隻黑貓躲在裡頭，黑貓疑似太冷躲在帽裡取暖。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「我都習慣放車廂，不過如果會長出貓的話，我會考慮買一頂廉價的掛在外面」、「是寄居喵耶」、「上班時種下一顆安全帽，下班時收穫一隻安全貓」、「還是建議帽子收車廂或帶走比較好，遊蕩貓犬身上會有寄生蟲」、「貓貓和帽帽都要帶走」、「可以長出貓貓的安全帽哪裡買」。

也有網友笑說「猛然一看以為黑貓是頭髮，想說怎麼安全帽裡面有頭，還掛在機車上…嚇死」、「沒遇過貓咪，不過有次遇到壁虎…戴全罩帽的時候從額頭鼻子滑到臉頰」、「牠在幫你暖安全帽，等你戴的時候就不會冰冰的」、「謝謝PO圖，我們才明白到，原來頭癢癢可能是這原因」。