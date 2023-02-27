世新大學張俊生展現爆發力、大秀灌籃。（大專體總提供）

111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽，27日最後一場賽事上季第2世新大學、第3健行科大的比賽可以說是面子之爭，現場氣氛熱烈，兩邊都動員啦啦隊加油，台北體育館4樓擠進破千球迷，包括已經在職籃舞台發光發熱的畢業學長到場觀賽，世新「双生」陳將双、張俊生聯手轟下51分，不過健行科大得分點更廣，終場健行72比68小贏。

此役賽前兩隊在複賽階段正值2連勝，都想在28日大會休兵日前延續連勝氣勢，健行劉丞勳砍進4記三分球，拿下23分，搭配丁冠皓和蔡宸綱各17分，以及後衛高錦瑋12分、8助攻，外籍生史密斯與恩洋鞏固籃板的通力合作下，壓制得分集中在「双生」的世新。

比賽中多次大秀灌籃的張俊生攻下27分，陳將双24分，外籍生丹尼爾抓下20籃板。

另一場政治大學、台灣藝大一戰，衛冕軍政大首節32比13就打下19分領先，第3節又是28比9持續穩住大分差，最終政大89比53、36分之差維持本季18連勝不敗金身，也延續跨季34連勝。

政大外籍生莫巴耶27分、16籃板、5助攻、4阻攻，從替補出發的林彥廷16分、9籃板，大一菜鳥宋昕澔13分、5助攻、6抄截，王凱裕11分；台藝阿拉薩19分、18籃板，黃濬彥17分、5助攻。