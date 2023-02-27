28歲香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛遭前夫一家謀害並碎屍，行徑駭人震驚外界，死者鄺姓前公婆、前大伯已遭到警察拘捕，鄺姓前夫則於25日在碼頭被逮，當時疑似準備搭船潛逃，全案還在調查當中。今（27）日聆訊四人，將於5月8日再訊；香港新聞台女主播麥詩敏在播報時，忍不住眼眶泛淚，引起網友討論。

香港翡翠台27日上午播出《香港早晨》新聞時段，主播麥詩敏播報時提起法醫和警察在湯鍋裡發現疑似死者蔡天鳳的頭顱，她當下不停眨眼，眼眶似乎有些濕潤，疑似有些傷感。新聞畫面一出引起不少人討論，網友指出麥詩敏的反應是人之常情，直呼：「正常有血有肉的人看到這個案件都會泛淚」、「這件事的確讓人好難過」、「好多香港人都覺得難過」。

根據港媒報導，蔡天鳳18歲與前夫結婚並誕下2個孩子，3年之後夫妻性格不合離婚，即使離婚後蔡天鳳仍然照顧前夫一家人，不僅聘用前大伯當司機，還買豪宅給前夫一家住，豪宅登記在前公公的名下，而蔡天鳳2016年再婚嫁給譚仔米線「太子爺」Chris，兩人育有2名子女，去年蔡天鳳有意出售豪宅，為前夫一家另尋住處，卻引來前公公不滿，揚言要殺了蔡天鳳，沒想到真一語成讖犯下重罪。

21日蔡天鳳被通報失蹤，警方在香港大埔龍尾村一處發現她殘缺不全的屍首，蔡天鳳的屍體遭到肢解，警方26日在證物湯鍋中找到蔡天鳳的頭顱，經鑑定疑似曾有人嘗試擊碎頭顱，軀幹、雙手尚未找到，目前西九龍重案組仍尋找其他殘肢，前夫被捕後稱身體不適，送往醫院治療，今日法庭上前公公表現從容，前大伯眉頭緊鎖、前婆婆大多時間低頭，一家人表現平靜，令人心寒。