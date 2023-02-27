詐騙犯罪已成全民之惡，淡水警分局為提升民眾「識詐」、「阻詐」能量，淡水警分局長陳保緒今(27)日率領副分局長、偵查隊、轄區派出所長與遊客互動，解析詐騙手法及話術，更在社群平台同步直播，透過多元管道的反詐騙宣導，提高大眾自我防詐意識，才能避免落入詐團話術、上當受騙。

228連假為淡水地區帶來光觀人潮，「打詐淡水隊」藉機走進淡水老街、金色水岸面對面與民眾互動，陳保緒也跟來往遊客做宣導，有印度籍遊客表示自己從事貿易生意，常接到詐騙電話要騙我錢，但都直接掛掉不理會，另外重陽國小也有位陳姓同學也說「看到500元的名牌球鞋自己也不會買，因為它有可能是仿冒或是詐騙的」。

「打詐淡水隊」與可愛的警察大頭娃娃於渡船頭與捷運站廣場進行快閃宣導，吸引大、小朋友爭先拍照，活動中穿插有獎徵答，將反詐騙觀念深植現場觀眾腦海，員警與新北市議員顧問張連榮、民安里長鄭英和、長庚里長陳崇煌等人沿途以大聲公對遊客宣講，向民眾強調「詐騙集團慣用詐騙手法及話術」、「以及接到詐騙電話應該如何應處」等等。

淡水警分局表示，詐騙集團的手法不斷的推陳出新，只有透過不斷地宣導才能有效遏止詐騙的發生，警方除將宣導理念透過電台、電視台及社群媒體推播外，也走進集合式社區大樓，與住戶面對面進行治安座談會，將現行警政策略的識詐、阻詐觀念向下扎根。