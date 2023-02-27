現在社會人手一支手機，只要一有空檔就會掏出手機。不過一位網友好奇，過去沒有手機的時代，民眾搭乘自小客車或大眾運輸工具時，會怎麼度過車上的時光？貼文一出引發熱議。

原PO在PTT以「以前沒有手機，大家都在車上幹嘛？」為題發文表示，現在不管搭乘自小客車還是公眾運輸，大家一上車就開始當起低頭族，不斷滑手機打發時間，可以說是這個時代特有的孤獨與冷漠，「那在以前沒有手機的時候呢？會跟隔壁的乘客聊天嗎？還有在自小客車的時候都在做什麼？」

對此，許多人紛紛回應，「睡覺」、「睡覺、遊覽車電影」、「火車上會看書」、「睡覺、看書、看窗外風景、聽音樂」、「在小車後面都在睡覺或聊天啦」、「看雜誌看漫畫」、「掌上型遊戲機」、「漫畫、mp3、貪食蛇」、「聽錄音帶或廣播」。

其中最多人指出，自己過去沒手機時，都會在車上聽音樂打發時間，「以前沒手機，但是有隨身聽啊，車上無聊可以帶錄音帶或CD聽音樂」、「聽CD隨身聽」、「隨身聽聽歌，看報紙或書」、「CD、收音機、廣播」；另外也有人提到，若原PO想問的是完全沒手機的年代，大概是40年前左右，「漫畫、報紙、雜誌…手機大概23～25年才開始流行，然後網路發達大概又5年後左右」、「老人看報，學生看書，大叔就看妹看窗外」、「睡覺，小時候超討厭過年回台南的車程」、「聊天、吃東西、睡覺、看地圖」。