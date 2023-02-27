大陸前男星吳亦凡前年被網紅都美竹舉報性侵未成年、酒桌選妃等性醜聞風波而被捕，北京法院一審判處13年有期徒刑，附加驅逐出境，但他向法院提出上訴，找來都美竹昔日閨密李恩當「最強證人」。

吳亦凡官司近日將進行二審，為了求翻身，透過律師找上都美竹前閨密李恩出庭作證，李恩今（27日）在微博發文證實此事，並指控都美竹最開始只是想要一筆錢，卻利用大家的同情心，虛構未成年身份刻意營造被害人人設，還拿去醫院整型的照片，假裝治療抑鬱症，「她寫的每一個小作文都充斥無數個謊言，怎麼說呢，可悲又可笑。」

李恩（左）和都美竹曾是閨密，鬧翻後，李恩決定當吳亦凡二審的證人，試圖揭開都美竹的謊言。（圖／微博@李恩、都美竹）

李恩聲稱都美竹跟吳亦凡喝酒時，身邊的朋友拉她走，都美竹卻跑到男方的房間裝喝醉，事發隔天，還跟友人炫耀她跟吳亦凡談戀愛，不符合「被強迫」的說詞，李恩忍不住隔空質問都美竹：「為什麼當初找我幫忙的時候跟我說的只是自己被甩了想報復渣男？你的酒量到底是什麼樣？我最清楚。但是你為什麼向那些媒體和記者說，一杯酒就會喝倒？到底是什麼樣？你身邊的人最了解。為什麼身邊所有人都在戳穿你？和你分道揚鑣？而你卻依然每天在大眾面前假裝無事發生，你真的不累嗎？」

最後，李恩強調無論結果如何，都會全力以赴，不只為自己，也為了避免將來有像都美竹一樣的騙子，「吳先生會承擔他應承擔的錯誤，但是都小姐你也別想逃！善惡終有報不是不報，只是時候未到。」

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