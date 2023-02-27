111學年度UVL大專排球聯賽公開女子組一級複賽，27日首日賽程，尋求3連霸的台北市大和上屆亞軍台灣師大，分別以3比0打敗屏東大學和台北商大，雙雙取得6連勝。

UVL公開女一級複賽在彰化師大體育館2樓進行，女子組預賽、複賽都採循環賽，複賽依A、B兩組預賽成績順序交叉單循環比賽，預賽成績保留，將從12隊中取前6名晉級決賽，成績順位7至12名即為年度成績排名，不再進行比賽。

複賽首役由衛冕軍台北市大打頭陣，北市大在陳潔得11分、陳莉鈞得10分帶動下，以25比14、25比10、25比14輕取屏東大學，開季6連勝輕鬆到手，屏東大學則以余欣怡得7分最佳。

UVL公開女一級上屆亞軍台灣師大，葉于雯、黃蔓亞、邱雅慧3人得分都上雙，以25比22、25比20、25比16輕取台北商大，台師大教練曾華鈺說：「前一天企業排球聯賽打完約晚上9點半，團隊再趕到彰化已經很晚，大家都有些累了，加上對場館空間的適應，有些慢熱，不過這本來就是個比賽學習過程，相信接下來大家狀態會一場比一場好。」