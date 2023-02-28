日經中文網報導，比亞迪發展強勁的背後正面臨隱憂，其中歐美國家正警惕中國電動車的崛起。根據德國智庫墨卡託中國研究所統計，中國企業對歐洲直接投資在2021年達到106億歐元，相比2020年轉為成長34％，其中汽車相關投資占總額的23％，在此情況下，歐洲國家紛紛希望實施對中國企業投資的限制，希望盡可能削弱中國影響力。

報導表示，如果比亞迪持續擴大海外銷售，有可能像被美國政府嚴厲制裁的華為等企業一樣，比亞迪面臨的壓力也會愈來愈大，今後除了地緣政治風險外，國內外的競爭將更加激烈。

報導指出，包括特斯拉、豐田及福斯等很多汽車廠商都以北美市場為世界銷售的一大支柱，但比亞迪偏重於歐洲和亞洲市場，從中期來看，很難建立規模優勢。

此外，電動車價格戰正式開打，以美國車廠特斯拉為例，1月啟動大幅降價，主力車型「Model 3」從高價位轉向中價位，形成與比亞迪競爭的局面，加上福斯和本田等也尋求在中國推出純電動汽車，今後與比亞迪競爭的情況將增加。