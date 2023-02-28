二二八紀念日到來，醫師沈政男近日在臉書發表幾篇關於二二八的紀念文。沈政男認為，整個二二八裡，最富戰鬥力的一群，就是台共、中共及其支持者。但是，這些勇敢抵抗國民黨的台灣青年，只因他們曾經參與或嚮往共產黨與馬克思主義，在後來的平反運動中，就被刻意輕描淡寫，甚至按下不表。

沈政男表示，電影《返校》說，只因誤讀幾本書就被當成政治犯，這其實是對受難者的不尊重。事實上當時好多台灣青年嚮往共產主義，希望起來革命，拯救勞苦大眾。

沈政男指出，不敢提共產黨，更不敢講謝雪紅，跟當年國民黨不敢講整個二二八，只是五十步笑百步，都無法看到二二八的真相，更無法體會二二八的意義。

沈政男直言，如果聽信綠營說法，就會認定，只因國民黨太壞，導致他們被濫殺，完全不知道，他們乃是滿懷救世理想的熱血青年。

沈政男認為，本來，參加共產黨應該沒那麼嚴重，但因為國民黨在1949戰敗，吃了共產黨的大虧，於是來台以後採取軍事手段掃蕩共產黨，而法律根據就是懲治叛亂條例。

當時，好多參加共產黨的學生青年，似乎不知道懲治叛亂條例頒布了，還以為參加共產黨如果被抓，頂多只是關個幾年，沒想到國民黨政府的凶狠超出了他們的想像。

沈政男提到，《悲情城市》裡，二二八與白色恐怖受難者，當他們從容就義前一晚，想起心愛的家人與來不及實現的理想，是什麼感受？他們，不是遠在天邊的人，而是附近學校的師生、機關的工作人員。

沈政男強調。紀念二二八，「莫忘我們都是勇者與智者的後代」，為了追求自己與子孫的幸福，絕對不畏懼、不屈服也不會盲從於任何人或團體。