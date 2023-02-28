追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數27日早盤勁升至105.36，創下七周新高紀錄，稍後漲幅回吐，反轉下跌0.1％，降至105.1。

荷商安智銀行（ING）分析師透納（Chris Turner）指出，投資人已經反映聯準會在3月、5月和6月例會各升息一碼。此外，聯準會可能在3月例會上修利率預測。這些均勸阻投資人在未來幾周建立美元空頭部位。

根據聯邦利率期貨盤顯示，交易員預期聯準會可能在夏季之前把利率升至5.4％，相較於2月初預期利率將在4.9％觸頂。

2月迄今美元指數勁揚3％，月線連四黑可望止步。先前通膨顯露降溫跡象，市場預期聯準會升息循環即將進入尾聲，打壓美元走勢。

早盤美元勁升時，歐元重挫至1.053美元，創下1月6日以來新低水準，稍後歐元逐漸回穩，上漲0.13％，報1.056美元。

日圓兌美元下跌0.1％，報136.32日圓。英鎊兌對美元連跌三日後，27日上漲0.34％，報1.1985美元。

新加坡銀行外匯策略分析師Sim Moh Siong表示，市場氛圍有些緊張，因為投資人不確定聯準會的升息步伐。聯準會是否會維持一碼的升幅，或是被迫加速升息？投資人絞盡腦汁思考這些問題。

24日公布的經濟數據顯示，1月消費者支出強勁反彈，聯準會偏好的通膨指標－扣除食品與能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數，1月年增4.7％，較預期更火熱。

在此同時，歐元區1月核心通膨達5.3％，創下歷史新高紀錄。

美國供應管理協會（ISM）的2月製造業活動報告，與歐元區2月通膨數據將在本周出爐，投人將能進一步了解全球經濟狀況。