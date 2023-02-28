27日美股早盤Seagen股價狂飆17.7％，報190美元。年初至今股價累計勁揚逾25％。輝瑞股價下跌1.75％，報41.02美元。

內情人士指出，協商仍在初期階段，雙方不一定能達成交易。輝瑞對此消息不予置評。

輝瑞想將Seagen納入麾下得克服多項阻礙，包括日趨嚴苛的反壟斷審查。Seagen目前市值達300億美元，預期收購價碼將有溢價，如果輝瑞成功求娶，必得拿出高額聘金。

Seagen去年曾與默沙東（Merck & Co.）就收購進行深度協商，交易價格上看400億美元或更高，但談判最終破局。消息人士透露，輝瑞當時也對Seagen感興趣。

輝瑞為全球大型製藥公司之一，去年營收高達1,000億美元，收購Seagen將擴大輝瑞的癌症治療藥物陣容，Seagen的藥物與免疫療法對抗一些常見的腫瘤，前景可期。

這樁交易也能協助輝瑞抵銷2030年前專利到期流失的170億美元營收。輝瑞已設下在2030年前透過收購等業務開發計畫，讓營收增加250億美元的目標。Seagen去年營收將近20億美元。

輝瑞手中銀彈充足，有能力進行大型收購交易。該公司銷售新冠疫苗、藥物和其他產品進帳227億美元。

輝瑞去年斥資逾50億美元收購鐮狀細胞藥物製造商Global Blood Therapeutics，並砸下超過100億美元買下偏頭痛藥物製造商Biohaven剩餘股權。

儘管去年有上述大型交易，但包括BMO資本市場在內的分析師認為，輝瑞需要更大規模的收購案。

總部位在華盛頓州巴薩爾（Bothell）的Seagen以開發抗體藥物複合體（antibody-drug conjugates）聞名，這是結合抗體與藥物的標靶治療藥品。