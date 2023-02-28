在新的品牌識別，諾基亞改用全新字體設計取代過去方正英文字體，底部顏色也從以往的深藍色改成更豐富的色彩。諾基亞執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）接受媒體訪問時強調，舊的商標與智慧手機有所關聯，新的商標則標示諾基亞在今日已轉型成為一家商業科技公司。

隆德馬克自2020年接下諾基亞執行長職務後，就擬定三階段戰略，分別是「重置、加速與擴展」。他說目前第一階段已經告一段落，第二階段正要剛剛開始。

諾基亞雖然仍致力擴大服務提供業務，即是向電信公司銷售設備，不過它現今要加深對企業市場的耕耘，就是將設備賣給更多企業客戶。

隆德馬克指稱，去年諾基亞的企業業務增長21％，創造營收約為20億歐元、占總銷售額的8％。他說諾基亞的目標是將其比重提高到兩位數，而且這應該只是「地板而非天花板」。

諾基亞除了與科技公司聯手、銷售5G網路外，並著手向製造業者出售工廠自動化設備。不過此舉也使諾基亞不免與微軟及亞馬遜等科技巨擘有場硬碰硬的競爭。隆德馬克對此已有心理準備，他說未來會有多種不同類型的情況發生，這些科技業者可能有時候會是他們的合作夥伴、或是客戶，但某些情況也將成為競爭對手。

他還補充，為了讓新戰略能夠順利推行，諾基亞並不排除進行小規模收購，但公司的焦點還是聚焦在有機投資和與其他企業合夥。