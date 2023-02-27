近年來，真菌提取物，在幫助大腦生長和功能方面的潛力而備受關注。不，這裡講的不是裸蓋菇素的迷幻效果，而是其他更無害的，能當食材的猴頭菇。

科學警報(Science Alert)報導，猴頭菇(yamabushitake)又叫鬃獅菇，是一種可在市場上買到的食材，不過它也一直享有各種心理健康益處的聲譽，最近的研究就支持它可以降低抑鬱症、降低失智損害的潛力，有人稱其為「菇中之王」。

由國際科學家團隊所進行的一項新研究，研究人員確實發現了猴頭菇的提取物有「補腦」的效果，可以促進腦神經生長，進而增強小鼠的記憶力。研究團隊主持人，昆士蘭大腦研究所(Queensland Brain Institute)的默尼耶(Frédéric Meunier)說：「幾個世紀以來，亞洲的傳統醫學一直相信，猴頭菇具有改善心智的療效，但我們想用科學方法確定它們對腦細胞的影響。」

研究人員從猴頭菇中分離出一種名為 N-de 苯乙基異香草素(N-de phenylethyl isohericerin,分子式 C19H25NO3)的化合物，被簡稱為「猴頭菇素A」(hericene A)，提取之後，研究人員以大鼠為實驗，測試對神經元的影響。

報告稱，這些提取物具有「明顯的神經正向營養作用」，神經元軸突加長，神經突觸數量增加3倍，完全成長為功能建全的神經系統。

默尼耶博士說：「使用超分辨率顯微鏡，我們發現蘑菇提取物及其活性成分，確實在很大程度上，增加了神經生長錐的大小，這對於大腦對環境的感知，以及大腦其他神經元建立新的聯繫尤為重要。」

研究也進行小鼠行為實驗，也就是餵食猴頭菇素是否對小鼠的記憶有效果，結果是正向的，似乎增強小鼠的識別記憶。

而且效果蠻明顯的且持欠的，即使日後餵食的猴頭菇素，濃度已降低原本的50分之一，但是小鼠並沒有出現記憶得而復失的問題。

研究人員指出，增強記憶力的作用，或許是促進了神經元的形成，並不會因為不繼續食用而造成神經元衰退。

這種真菌在中國傳統醫學中，一直有相當高度的評價，如今越來越多的研究也在驗證它的效果，我們能夠用現今的科學，來瞭解這些蘑菇的正向潛力。

據支持這項研究的韓國CNG Bio生技公司主管李丹浩(Dae Hee Lee) 說：「這項新發現在今天可能尤其重要，因為許多老齡化人口都因記憶力衰退而困擾，或許他們知道該吃什麼。」