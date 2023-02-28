今天是一年一度的二二八紀念日，精神科醫師沈政男在臉書思考二二八成因，列舉了國民黨統治等一連串事件。他認為，紀念二二八，反省台灣人的集體心靈，才能真正抹除獨裁，讓台灣民主有一個堅實的基礎。

沈政男指出，二二八的成因，當然是日本殖民轉換成國民黨統治，所產生的適應不良的併發症，問題是日本殖民是怎麼來的？馬關條約。

馬關條約怎麼來？日本明治維新以後強盛起來，打算證明自己的能耐。日本為什麼要走上明治維新？因為歐洲文明的傲慢促成了帝國主義，而向東方擴張。

沈政男認為，說台獨的精神根源是什麼？如果是因為國民黨政府壓迫而興起，這樣的動力比起中國因列強侵略割讓台灣，而想要統一回來，相較起來強度如何？「所以說台獨的動力，不可能強過中國要統一台灣的背後情結」。

沈政男直言，二二八與白色恐怖，使得國民黨政府採取戒嚴，影響了一、兩個世代的台灣人心靈。戒嚴就只有一個用意，就是撲滅共產組織與思想，結果連帶地撲滅了台灣人對公共事務的關心。

沈政男表示，在戒嚴時代成長的人，好多人到了今天仍然無法了解言論自由的重要，表面上跟著喊民主自由，一旦有了權力，就會露出被獨裁者同化過的馬腳，想盡辦法打壓異己。

沈政男說，台灣社會到處存在表面上看起奉行民主，骨子裡卻是想要封住別人嘴巴的人，等於是一個小小獨裁者。

引此，他強調，紀念二二八，反省台灣人的集體心靈，一遍又一遍，才能真正抹除與滌盡獨裁與鎮壓的渣滓，讓台灣民主有一個更加堅實的基礎與豐富的內涵。