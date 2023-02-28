棒球迷期待已久的世界棒球經典賽(以下簡稱經典賽)3/8將在台灣、日本及美國等3地開打，大家千萬別錯過這個精彩賽事，除了可以到場觀賽及收看轉播外，也可以買張運彩支持自己喜歡的隊伍。

2023世界棒球經典賽38起台、日、美三地開打

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

經典賽為4年1度的棒球盛事，原訂2021舉辦的第5屆賽事因受到新冠疫情的影響延至今年(2023) 3/8～3/22舉辦，主辦單位考量近年來國際棒球水準有顯著提升，因此決定將本屆參加隊伍數由16隊擴增至20隊，預賽(3/8～3/16)分為4組，A組在台灣台中比賽，有中華台北、荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬；B組在日本東京比賽，有日本、南韓、澳洲、中國及捷克；C組在美國鳳凰城，有美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大及英國；D組美國邁阿密，有波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、以色列及尼加拉瓜。

2023世界棒球經典賽預賽分組情形

預賽各組先採循環賽，共40場比賽(5X4/2X4=40)，再由各組的前2名晉級8強「淘汰賽」(3/15～3/19)，共4場，分別由B組第2對上A組第1、A組第2 對上B組第1、C組第2對上D組第1、D組第2對上C組第1，4隊獲勝方進入4強「準決賽」(3/20～3/21)，共2場，最後2隊獲勝方進入冠亞軍「決賽」(3/22)，整個經典賽全部賽程共47場，台灣運彩都有開盤。

2023世界棒球經典賽賽程

中華隊預賽賽程為3/8(三) 19:00 對巴拿馬、3/10(五) 19:00對義大利、3/11(六) 19:00 對荷蘭以及3/12(日) 12:00對古巴，比賽地點都是在台中洲際棒球場，希望大家一起集氣發揮地主優勢，到現場觀賽或收看轉播一起為中華隊加油，也可以買張運彩支持自己喜歡的隊伍，一起來「買運彩 看比賽 更精彩」。