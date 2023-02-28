對於許多新手媽媽來說，生產完後除了要每天面對哭鬧、不會說話的嬰兒之外，還會看到自己身材走樣、虛弱疲憊不堪的模樣，因此造成很大的心理壓力，也可能因此罹患「產後憂鬱」。而這件事情同樣也發生在由《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟）身上，甚至一度看到寶寶就感到煩躁，讓她相當痛苦。

玉兔在2022年初升格成為人母後，便經常透過社群媒體與粉絲們分享育兒生活，而近日她也登上節目《醫生好辣》分享升格人母的情緒變化。她坦承，自己在剖腹生產完身體還沒完全恢復的情況下，就被護理師催促著要抓緊時間「餵母乳」，但當時的她相當虛弱也還沒開始分泌乳汁，因此每當寶寶吸不到大哭時，她的情緒也跟著被影響，她會開始怪罪自己，認為自己是個「不合格的母親」。

但玉兔回憶起當時的狀態，因大部分的時間都只有自己一個人，不但要忍受身體上的不適，還要處理寶寶吸不到奶不滿的情緒，讓她整個人陷入極度憂鬱的狀態，腦中曾出現無數次「為什麼我的人生變這樣」，甚至開始難以承受對哺育寶寶時的愧疚及各種壓力所帶來的煩躁感，一度請求護理師把寶寶推走，不要送進房間，因為她當時「不想看到寶寶」。

直到後來看到一段隨機跳出來的網路母嬰影片，她才意識到自己生寶寶雖然辛苦，但對於新生兒來到這個未知的世界上亦是如此，因此她才轉換心態趕緊在找泌乳師幫忙，並調整好身體狀態，才讓生活及精回到正常軌道上。