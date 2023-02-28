買賣房屋涉及高額金錢交易，一定要多方比較房仲業者，才能避免遭到坑騙。許多屋主在賣屋過程中，險些遭到別有居心的房仲業者坑騙，動輒損失數百萬以上的高額房價。也所幸永慶房屋經紀人秉持著「先誠實再成交」的精神，提供完整透明的房市資訊，幫屋主們守住高額房價！

險遭黑心仲介坑騙700萬元 永慶房屋王璿禎及時協助

曾經有屋主委託其他房仲售屋，當時委託的房仲向屋主說，房屋的行情大概只有2700萬元，但是自己有能力為屋主賣到2800萬元。屋主起先還以為委託到具有能力的房仲業者為自己服務，但是後來屋主在多方洽詢之下，接觸到永慶房屋王璿禎經紀人。王璿禎經紀人主動提供「誠實房價報告書」給客戶，向屋主說明，周遭相似大樓的成交行情大約在83-93萬元之間，因此屋主房屋有3250-3600萬元的價值。

屋主這才驚覺，原來先前以為是高價的2800萬元房價卻是賤賣。後來永慶房屋王璿禎經紀人也順利以3500萬元的價格幫屋主圓滿售屋。屋主這才慶幸，當時要是一不小心，直接委託給別有居心的房仲業者售屋，自己就要損失700萬元的房價了。

永慶房屋王璿禎經紀人提供完整成交行情，幫助屋主了解房屋價值，挽回700萬元的房價。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋劉威辰幫屋主守住500萬房價

也曾經有過屋主委託其他房仲售屋時，該名房仲在簽約前先是宣稱能賣出2000萬元的高總價，簽訂專任約之後，卻整整3個月都沒有帶看，也沒有將物件資訊放上網路行銷，還數次建議屋主降價求售，從2000萬的總價大砍到1350萬元。所幸屋主警覺性高，認為該名房仲前後估價落差太大，於是輾轉找到永慶房屋劉威辰經紀人協助估價。

永慶房屋劉威辰經紀人根據房屋條件和市場行情進行分析，推估房屋的合理成交總價在1800-1900萬之間，才讓屋主確信自己遇到黑心房仲。屋主委託劉威辰經紀人協助售屋後，在一周內就找到適合的買家，以超過1850萬的總價圓滿成交，成功為屋主挽回500萬元的差價。

買賣屋指名誠實房仲服務才有保障

房市上仍有不少房仲業者以選擇性的成交行情，甚至不提供行情資訊，僅以口頭說明價格的方式，意圖坑騙消費者。消費者若要避免遭到坑騙，最簡單的方式就是諮詢多家房仲業者，請業者提供完整成交行情資訊、並仔細說明估價理由，接著再比對各家的資料，檢查是否有房仲業者刻意呈現過高或過低的行情資訊。最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，才最有保障。

永慶房屋為了保障消費者權益，以「先誠實再成交」的精神，持續提供消費者最完整透明的房市資訊。不僅推出「誠實房價報告書」，更推出「真房價保證」，宣示不炒房、不與投機客配合。若是永慶房屋經紀人違反相關誠實規定，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。永慶房屋持續以具體措施，保障每一位消費者的交易安全，讓大家安心成家。