美國去年10月初對中國祭出晶片禁令，更聯合盟友包括日本、荷蘭等，攜手限制晶片製造設備輸往中國，引發中國業者擔憂設備採購障礙加劇。根據南華早報報導，中國晶片業者開始爭相囤積晶片設備、元件與其他材料，北京一家大型晶片設備公司甚至將材料、元件塞滿幾個大倉庫，而且囤料擴及非美國出口管制品項。

報導指出，美日荷已達成協議，限制對中國出口晶片製造設備，預料新規將於4月出爐，業內人士透露，中國半導體公司把握具體封殺令出爐的空窗期，正爭先恐後地儲備晶片製造設備、備件和其他相關材料，包括採購二手設備。

一位知情人士表示，一家總部位在北京的大型晶片設備公司，已經將材料、元件塞滿幾個大倉庫，包括不在美國出口管制清單的品項在內。

報導提到，由於美國祭出嚴格出口管制，導致中國進口的晶片設備重挫，去年12月進口4789件設備、年減35.3%，2022進口總數與2021年相比下滑15.3%，反應出中國業者面臨的困境。

中國晶圓代工龍頭中芯國際本月曾警告，因必要設備取得困難，斥資76億美元興建完成的北京新廠，恐延遲至今年1、2季才能量產。

SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel則示警，中國半導體製造與設備業者，必須採購大量元件與材料，因為「中國沒有本土供應鏈」。