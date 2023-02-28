美國房市正面臨前所未有的大危機，數據資料顯示，美國房地產市場的總價值，在去年下半年縮水2.3兆美元（折合約70.5兆元新台幣），創下2008年以來最大跌幅，其中包括舊金山、聖荷西等地的房價都大幅下滑。

綜合外媒報導，房屋經紀公司Redfin數據顯示，美國房地產市場總價值在去年6月登峰，來到47.7兆美元，但之後開始反轉向下，下半年共計暴跌2.3兆美元至45.3兆美元，與2021年同期相比下降4.9％，創下15年來最大跌幅。

疫情過去推升美國房市火熱，但如今因房貸利率不斷上升，使買家不願進場，也導致房價逐漸下滑，去年下半年房價跌幅最大的城市，依序為加州舊金山的6.7％、加州奧克蘭的4.5％以及加州聖荷西的3.2％。

即使美國整體房市景氣下滑，但在南部中型城鎮地區尤其是佛州當地，房價仍持續飆升，除了邁阿密房價上漲19.7％，其他包括佛州North Port-Sarasota、田納西州Knoxville、南卡羅萊納州Charleston等第房價漲幅也在17％以上。