《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日公布《美麗島電子報》的2月國政民調，針對2024總統大選，在一對一情況下，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先賴6.7個百分點；但若是「三腳督」，由於國民黨內鬥嚴重，無論派誰出馬，賴清德都將領先。對此，前立委沈富雄27日就表示，「侯友宜不管國民黨用什麼方式提名之後，就猛虎出閘了，侯友宜的支持度加上柯文哲的支持度，這個板塊到目前為止，是很確定的超過綠的那塊」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的2月國政民調，在針對2024總統大選，若是「三腳督」廝殺，賴清德將以33.7％的支持度，勝過侯友宜的32.2％以及柯文哲的20.9％；如果國民黨由郭台銘上陣，支持度為20.4％，賴清德為37.0％、柯文哲24.7％；如果朱立倫自己上陣，支持度為11.6％，賴清德為38.8％、柯文哲31.1％。

沈富雄27日在廣播節目《POP大國民》中表示，從美麗島電子報2月的總統民調來看，「這已經不是第一次侯友宜落後，因為國民黨看到這個報告，一定有一小撮人緊張了、焦慮了，因此就會想到藍白合」，沈富雄更強調，「看完柯文哲妻子陳佩琪的講法，就可以知道柯文哲就是百分之一百要選2024」。

沈富雄直言，「而國民黨的那一小撮人聽到之後就要放棄了，因為沒有什麼東西可以跟柯文哲交換，柯文哲一定要選總統就是為了讓民眾黨能存活下去，而這民調侯友宜落後賴清德，但這個不用害怕，因為侯友宜的支持度加上柯文哲的支持度，這個板塊到目前為止，是很確定的超過綠的那塊，而柯文哲的20％之中，有12％是淺藍的，而且那12％會棄保救侯友宜的」。

沈富雄也強調，「侯友宜沒辦法維持之前的高點，是因為國民黨的猶疑不決，和他的『好好做事』讓支持者煩了，而這些支持者跑到柯文哲那邊，因此柯文哲的屬性是偏藍的，國民黨只要好好做事情，比柯文哲像樣，他們就回來了」，因此沈富雄也指出，未來2024的選票上面就是侯友宜、賴清德、柯文哲三腳督。

最後沈富雄坦言，「現在到明年1月投票日，國民黨做得像樣就一路過來了，國民黨應該是要擔心自己，不是擔心柯文哲有多厲害。侯友宜不管國民黨用什麼方式提名之後，就猛虎出閘了，出來了就非同小可了」。