國防部21日公告《全民防衛動員準備法修正草案》，全案更名為《全民防衛動員法》，提到「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」。媒體人黃揚明27日在《新聞大白話》節目質疑，雖號稱戰時才會進行媒體必要管制，但平時做的調查會不會給媒體製造壓力？會否變成變相的寒蟬效應，甚至數位中介服務法的換殼上市？希望不要變成政府無限擴權。

黃揚明表示，新增的條文是因應新聞及不實訊息的處理，他不是因應戰時，平時的階段就要做到，等於說戰爭還沒有開始，可是政府主管機關要先把新聞媒體從出版、紙媒，到電視、廣播，甚至網路媒體先掌控，還沒有進行管制。但是第33條就會出來說，如果進入到戰時的時候，NCC和文化部要訂定必要的管制措施，所以真正管制是在戰爭發生的時候。

「那問題就來了！那平時因應新聞不實訊息的調查要幹嘛？」黃揚明提到，這裡面講說，要實施調查、統計、編組、規劃，細節在這個法裡面沒有。現在我們擔心的就是，這個細節到時候會不會變成，如果今天國防部認定一個叫假新聞，就要開始查了，我就要把你抓去關了！

黃揚明指出，如果你這個媒體不提供，我就依照這個法令罰你多少錢，有沒有可能變成這種叫變相的寒蟬效應？他真的是要戰時才會進行所謂的媒體必要管制，但是他在平時做的這些調查，會不會給媒體製造一些壓力？這個當然在野黨都可以去質疑。

黃揚明強調，過去像《動員戡亂時期臨時條款》，還不是立法院制定的法案，它是憲法授予總統的權力，發布緊急命令，由國民大會通過，最後也是國民大會廢止。從民國37年到民國80年，勘的亂是中共，現在如果發生戰爭，侵略者是中共的話，是不是一模一樣的概念？現在執政黨已經把中國大陸設定為敵對國家，那現在是不是那條法律講的平時準備階段？是啊！我們已經進入這個法律實際的時間了。

「去年就是有NCC搞數位中介法，讓大家覺得政府要管控媒體了！」黃揚明直言，國防部要講清楚，不要變成數位中介服務法的換殼上市。關見是現在人民對政府的信心不足，理論上它應該是正面的一個修法，但最後不要變成是政府無限地擴權。