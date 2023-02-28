隨著2024總統大選時間越來越接近，各界都紛紛關注藍綠兩黨會派出誰當候選人，目前多數人都認為民進黨賴清德會定於一尊，至於國民黨的人選，目前則還未定論。對此，台灣民意基金會日前發展開民調，調查列出3人分析其支持度。

台灣民意基金會27日在臉書發文指出，他們提出「今年是總統大選年，國民黨內目前有意參選的人不少，包括朱立倫、侯友宜和郭台銘。這三個人當中，您比較支持誰？」的問題，得到的結果是侯友宜拿下33.6%、郭台銘22.2%、朱立倫則有9..4%的支持度，另有11.8的民眾是「尚未決定」、18.2的人是「沒意見」、4.9%的受訪者是「不知道、拒答」。

對於此結果，台灣民意基金會解釋，最新民意傳達了一個訊息，那就是有意競逐國民黨總統提名的這三個人，目前彼此的民意支持度差距都至少在十個百分點以上。侯友宜領先郭台銘11.4個百分點，郭台銘又領先朱立倫12.8個百分點。從這個角度看，侯、郭、朱三人簡直就像三個不同量級的拳擊選手一般，侯友宜屬重量級，郭台銘屬中量級，朱立倫屬輕量級。

該報告指出，和上個月相比，侯友宜支持度下滑3.1個百分點，郭台銘下滑6.4個百分點，朱立倫不降反升1.5個百分點，游離選民約增加12個百分點。由於郭台銘過去一個月支持度重挫6.4個百分點，侯友宜雖然也下滑3.1個百分點，使得雙方差距擴大到11.4個百分點。由此可見，郭台銘過去一個月飽受輿論批評，確實有殺傷力。

為了對藍營支持者進一步了解，台灣民意基金會在假定朱立倫退出競爭行列的情況下，尋求侯友宜和郭台銘一對一競爭結果為何？他們問，「如果國民黨最後只有侯友宜和郭台銘二人競爭總統提名，您會支持誰？」結果發現侯友宜有44.6%支持度，郭台銘僅27.7%，9%「尚未能決定」，14.5%「沒意見」，4.2%「不知道、拒答」。換句話說，最新民意顯示，在侯友宜和郭台銘一對一競爭下，侯友宜以16.9個百分點遙遙領先郭台銘，競爭態勢轉為一面倒。

進一步的交叉分析顯示，朱立倫退出競爭行列，他的支持者有54.6%轉投侯友宜，29.6%轉投郭台銘，15.7%「未決定、不知道」。由此可見，侯友宜將是朱立倫退選的最大受益者，而非郭台銘。