為化解美方疑慮，外傳民進黨主席賴清德陣營近期私下討論，想將總統蔡英文主張的「四個堅持」納入黨綱。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目強調，美國比較信任蔡英文，因為蔡英文跟李登輝是同個系統的論述，從中華民國在台灣轉成中華民國台灣，論述裡從來沒有台獨這個概念，所以台獨大老林濁水才生氣，因為法理台獨不見了；但台灣制憲正名美國不會接受，美國不支持台獨就是不支持法理台獨，立場很清楚。

「美國為什麼比較信任蔡英文？因為蔡英文跟李登輝的論述是同一個系統的。」郭正亮表示，他們就是中華民國，轉到中華民國在台灣，然後轉成中華民國台灣，在李登輝跟蔡英文的論述裡面，從來沒有台獨這個概念。

「因為我有參與《台灣前途決議文》，我非常了解！」郭正亮提到，《台灣前途決議文》為了要把中華民國國號弄進去，前面還要寫一句話，台灣是主權獨立的國家，目前國號叫中華民國，1999年那個論述、那個氛圍還是這樣，即使到現在，氛圍還是這樣，民進黨人就是習慣講台灣。

郭正亮指出，蔡英文是講中華民國很順口，包括李登輝那個特殊國與國關係，她也參與，那也是中華民國。那四個堅持她是怎麼寫的？中華民國與中華人民共和國互不隸屬，然後第四點叫作堅持中華民國台灣的前途，也是中華民國冠在前面，所以單獨的台灣作為法理概念已經不見了。

「所以林濁水才會那麼生氣嘛！」郭正亮強調，他說你想清楚再做，他的意思是你沒有想清楚，確實就是那個效應，法理台獨不見了！蔡英文的主張就是中華民國現狀獨立，可以統稱為中華民國台灣，這就是蔡英文的論述，那美國人是可以接受的。

「那說台灣未來有制憲或正名的可能性？這個美國不接受的啦！」郭正亮直言，美國所謂的不支持台獨，就是不支持法理台獨，這個美國人的立場是很清楚的。