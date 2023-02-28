為化解美方疑慮，外傳民進黨主席賴清德陣營近期私下討論，想將總統蔡英文主張的「四個堅持」納入黨綱。媒體人謝寒冰27日在《洪淑芬辣晚報》節目指出，台獨大老辜寬敏同日辭世，賴清德還說台灣接下來就交給我們了，問題是辜寬敏的主張是正名制憲，所以這還是會讓美國人對他有疑慮。所以賴大動作準備把四個堅持入民進黨綱，另一方面也是在跟蔡英文表忠，表示我已經把妳像神一樣供起來了，就不要再弄我了。

謝寒冰提到，賴清德已經提前做這個布局了，因為他之前就一直被美國人懷疑，所以他現在就趕快把四個堅持進入黨綱，當然還沒有正式。四個堅持入黨綱對他有什麼好處呢？一個就是告訴美國，我沒有要搞台獨，我只是中華民國跟中華人民共和國對等的這樣一個關係。

「這個人過去一直都是所謂的務實台獨工作者，甚至他是台獨金孫！」謝寒冰指出，你現在說你推崇中華民國，你講的未必有幾個人信，不要忘了他今天對辜寬敏還說，台灣接下來就交給我們了，問題是辜寬敏的主張是正名制憲！所以這還是會讓美國人對他有疑慮，他就是要預防美國人對他有疑慮，才會比較大動作把四個堅持要入民進黨黨綱。另外一方面，這個動作也是在跟蔡英文表忠。

「表示說我已經把妳供起來了，妳在黨內已經是像神一樣的存在了，所以妳就放過我吧，不要再弄我了！」謝寒冰強調，當然這是賴清德的布局，至於會不會買單？就要看民進黨支持者跟台灣民眾怎麼想了。