展望2023 中國軍隊新徵程·海軍 航母福建艦下水

在春節剛過完時大陸《央視新聞》播出共軍宣傳片，提到大陸新造航母福建艦將在繫泊試驗後進行海試，最近有關它的海試時間引起更多猜測，部份媒體認為可能在4月23日中共海軍節進行首次海試，比較可靠的說法還是今年的下半年，如此可以在2025年入役，新航母上的幾款艦載機與電磁彈射將成為最受矚目的焦點。

目前已經服役的2艘航母遼寧艦與山東艦在建造時期，也有許多人猜測航母下水日、海試日、入役日等具有標誌性意義的日子，一般傳聞所挑選的日子除了中共「10．1國慶」之外，還有「7．1黨慶」、「8．1建軍節」、「4．23海軍節」等等，其用意不外乎因傳統上的習慣想要沾點喜慶、討個吉祥。但這些日期的猜測可說沒有一次猜對的，不只是航母，包括055萬噸驅逐艦、075兩棲攻擊艦或核動力潛艦，中共軍方從來都是最務實的態度來設定大型武器從建造到服役的進度，既不以天干地支論吉凶，也不談陰陽五行擺八卦，倒是一再摃龜的自媒體與網路上對猜日子樂此不疲。

先前進行繫泊試驗時，仍可見到甲板與艦島上正在進行施工。（圖／鳳凰網）

不過既是到了繫泊試驗，接下來當然就是艤裝與海試，從這些進度與過去的經驗來推算還是比較合理的。例如首艘航母遼寧艦，下水之後經歷10次海試，共花了1年2個月的時間；山東艦進行了9次海試，花了1年7個月。而這次是首艘平台式航母，又是首次使用電磁彈射，不像山東艦海試已有遼寧艦的經驗，因此福建艦的海試可能會比山東艦有更多次數與更長時間。如果要海試總時長要接近2年的話，又要趕在2025年前入役，時間已相當緊迫。不過共軍對這類時程一向務實，如果按正常進度，在2025當年入役應該是可能性比較大。

倒是最近從江南造船廠傳出正在艤裝的福建艦有些新動態：原先搭在艦島周圍用於施工的密密麻麻的腳手架已全數拆除，艦島與底座附近的器材與起重設備也都清理完畢，相控陣雷達安裝基座上已安裝346B型相控陣雷達，艦島也漆成與艦體相同的銀白色，其整潔的情況顯示艦島外部工程已經完工，應該是艤裝已大體完成。雖然最顯眼的電磁彈射器上罩住的工作棚還在，這意味著彈射器安裝調試還未結束，3個電磁彈射器施工棚短期內應該還不會拆除。外媒曾估計福建艦在2022年6月下水，2023年上半年主要進行繫泊試驗與艤裝，估計全部艤裝工程要一年，海試時間會到2023年下半年才進行，目前可見的進度大致也都還符合預期。

福建艦電磁彈射器上的罩棚短期內還不會拆除。（圖／新華社）

至於海試項目，最重要的幾個項目包括操錨試驗、高速航行轉彎試驗、作戰系統測試，以及艦載機進場與著艦系統測試、艦載機彈射系統測試和抗衝擊測試等。福建艦將是中國首架接採用先進電磁彈射的航母，也是首艘接受全艦衝擊試驗的航母。福建艦排水量超越8萬噸，屬於大型航空母艦，是目前除美國現役的超級航母之外最大的航空母艦，超過英法俄印等國家航空母艦規模，它將讓中共海軍成為冷戰以來的世界海軍中，第3個擁有3艘航母的國家。

由於排水量與常規動力推進，福建艦經常被拿來與美國退役多年的知名航母小鷹號(圖)做比較。（圖／美國海軍)

按目前進度，福建艦可能在2025年正式入役，屆中國將進入3航母時代。（圖／央視截圖)

由於其排水量與常規動力推進，經常被拿來與美國退役已久的知名航母小鷹號做比較，小鷹號滿載排水量8.6萬噸，採用蒸汽彈射器，可搭載80架艦載機，包括戰鬥機、空中預警機與電子干擾機、反潛機與直升機。福建艦的艦載機配備將與小鹰相仿，預計少會有殲-15艦載戰機和殲-35隱形戰機，以及空警-600艦載預警機、海直-20直升機與攻擊-11無人機。由於有後發優勢，福建號雷達與指揮系統優於小鷹號，在電磁彈射能力上則比肩美國超級航母福特號。

如果依大陸《央視》所稱，不只福建艦近期就會離港開始海試，殲-15艦載機部隊也開始與陸基空警-500進行聯合對地攻擊演練。顯示殲-15與預警機進行聯合作戰的規劃將首次在福建艦上實現。由於預警機體型大，遼寧艦、山東艦的滑躍式甲板無法起飛固定翼的預警機，只能用艦載直升機執行空中情報支援，對大型航母來說無法滿足周邊態勢感知需求。目前直升機空中巡邏無法偵測到400公里外的由F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，但它所攜帶的LRASM遠程反艦導彈則能在400公里外發動攻擊，這對航母來說是極大的威脅。而有了固定翼空中預警機後，其偵測範圍將能擴大到600公里，可以有效防範LRASM長程反艦導彈的攻擊。

直通甲板不只是戰力更強，其現代化航母的形象將大幅鼓舞共軍士氣，也將中共海軍戰術層次拉高到世界一流水準。未來新航母在防空、反潛和反導戰術上還有很多新的課題要進行，也將大幅改變中共海軍的整體戰略規劃與發展進程。