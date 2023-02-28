美國股市努力從上週末的跌勢反彈回升，4大指數今天都收漲，同時投資人正關注即將公布的零售業財報。
道瓊工業指數上漲72.17點或0.22%，收32889.09點。
標準普爾指數上揚12.20點或0.31%，收3982.24點。
那斯達克指數揚升72.04點或0.63%，收11466.98點。
費城半導體指數上漲16.09點或0.55%，收2951.21點。（譯者：陳彥鈞）1120228
美國股市努力從上週末的跌勢反彈回升，4大指數今天都收漲，同時投資人正關注即將公布的零售業財報。
道瓊工業指數上漲72.17點或0.22%，收32889.09點。
標準普爾指數上揚12.20點或0.31%，收3982.24點。
那斯達克指數揚升72.04點或0.63%，收11466.98點。
費城半導體指數上漲16.09點或0.55%，收2951.21點。（譯者：陳彥鈞）1120228
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