美國股市努力從上週末的跌勢反彈回升，4大指數今天都收漲，同時投資人正關注即將公布的零售業財報。

道瓊工業指數上漲72.17點或0.22%，收32889.09點。

標準普爾指數上揚12.20點或0.31%，收3982.24點。

那斯達克指數揚升72.04點或0.63%，收11466.98點。

費城半導體指數上漲16.09點或0.55%，收2951.21點。（譯者：陳彥鈞）1120228