被市場形容為「雙Ｄ慘業」面板（LCD）及DRAM記憶體族群，在2023年開春後呈現兩樣情。經過半年努力減產後，包括友達（2409）及群創（3481）就要走出「去庫存」洞口，喜迎需求回升；DRAM仍深陷需求低迷，龍頭美光（Mircon）今年繼續裁員，南亞科（2408）則是遇缺不補，業界盼等下半年有轉機。

仲英投資投資長陳唯泰向CTWANT記者表示，面板或記憶體雖曾被稱為「慘業」，但基本需求仍在，商品報價取決於供給及需求變化，當需求相對穩定，報價漲跌就會跟著供給面走，「面板雙虎一月營收表現呈現月減及年減，但出貨數量有成長，可推估下游庫存消化的情形良好，因此開始拉貨。」

友達1月營收159.5億元，月減11.4%，年減42.7%，出貨面積124.6萬平方公尺，月減19%。群創1月營收126億元，月減21.8%，年減47.5%；大尺寸合併出貨量共計775萬片，月減20.5%，中小尺寸合併出貨量共計2,051萬片，月增8%。這春燕飛來的訊息，面板產業可說是足足等候了半年。

話說去年六月中，友達董事長彭双浪在股東會上向股東坦言，「第二季營運恐怕無法達標，加上成本上升，通膨造成消費市場低迷，公司將透過嚴格管理庫存及現金流的方式，維持正常營運。」一語宣告，面板產業進入苦日子。

隨後，研究機構TrendForce在同年七月間也發出預警，面板報價持續下探，面板廠開始進行減產，預期第三季稼動率將滑落至7成，較第二季減少近7.3個百分點。其中傳出友達的稼動率只剩下50%。

法人指出，彭雙浪的示警，也應驗在財報上，友達第三季月營收平均約170億元，低於第二季的200億元，且友達第二季就盈轉虧，第三、四季更是各虧掉上百億，累計全年大虧198億元，遠遜於2021年大賺600億元。

群創的表現，也不相上下，從去年第二季平均月營收190億元，掉到第三季的160億元，因著連三季虧損，2022年也從2021年大賺603億元，轉為虧損279億元。

不過，面板雙雄的減產策略，很快就奏效。先是群創總經理楊柱祥在去年12月初的「台灣醫療科技展」上透露，「美國各大品牌廠祭出的黑色星期五檔期促銷見效，降低面板庫存，預估2023年可望重啟拉貨的『小確幸』。」彭双浪接著在當月21日表示，儘管終端需求還不是很熱，但已看到庫存降低的好現象，「目前來看，快的話，補庫存需求有可能在明（2023）年第2季發生」。

今年開春後，TrendForce指出，中國品牌廠近期為「618購物節」展開備貨，代工廠和小品牌也跟進，整體電視面板供需轉趨緊俏；3月開始，又有北美亞馬遜Prime Day促銷備貨，將帶動全尺寸電視面板價格上漲。

DRAM廠美光認為疲弱的市場環境已嚴重衝擊記憶體產業，預期將裁員全球10%員工，傳出實際比例將達15%，含台灣員工內將有7200人受影響。（圖／報系資料照）

相較於面板，DRAM迄今仍未見春燕的身影。DRAM龍頭美光去年七月釋出市況反轉措手不及訊息後，同步減產，直到12月，美光執行長Sanjay Mehrotra仍稱，「晶片供過於求、庫存過多，已失去定價權。」為撙節度寒冬，美光去年12月開始進行首次全球裁員，預計裁員10%，台灣員工也在內。短短一個多月後，市場傳出美光實際裁員將達15%，約7200人，也讓2月20日美光發布聲明確認，2023年會繼續縮減全球員工數。

台系DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛指出，去年記憶體市況下行，跟俄烏戰爭，造成通膨、全球不景氣，及中國大陸封控影響內需有關，現在則要觀察解封後的復甦狀況。對於同業裁員，南亞科尚無裁員計畫，但會遇缺不補。

DRAM模組廠威剛（3260）董事長陳立白也認為，全球疫情、區域戰爭、能源價格高漲及通膨問題，使得2022年DRAM合約價下滑約4成，NAND Flash平均價格跌幅更超過5成，對記憶體模組廠的營運與庫存管理無疑是一大考驗。

不過，陳立白不看淡今年，上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產能、縮減資本支出與穩住價格，已是當務之急，「預期上半年DRAM價格將回穩，加上各項應用產品的記憶體容量都將倍增，消費性商品需求將以先蹲後跳的態勢於下半年出現報復性增長。」

TrendForce表示，在原廠大幅減產下，下半年原廠端庫存有機會開始去化，有助價格跌幅收斂，因庫存壓力仍高，需要更強勁的需求才能回到健康水位，「止穩的觀察重點，要看解封後的中國智慧型手機市場需求，目前尚未有好轉跡象。」

台系DRAM廠南亞科雖然沒有裁員，則是先採遇缺不補來因應，僅針對製程研發與建廠需求，進行徵才。（圖／報系資料照）

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