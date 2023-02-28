「零負評女神」林依晨產後復出首部影集《不夠善良的我們》，最近正在拍攝中。雖然睽違十二年演出台劇，林依晨台灣片酬第一名寶座屹立不搖，製作公司為了請她復出演出，不惜向電視台提出上調製作費的要求，且保證按照勞基法工時作業，加上有賈靜雯靠《我們與惡的距離》復出轟動翻紅的前例，讓林依晨對於復出演台劇更加有信心。
過去曾有媒體揭露林依晨片酬，一集90分鐘領40萬，成為台灣片酬最高的演員。據悉林依晨確定加入《不夠善良的我們》後，製作費大大的增加，除了是她酬勞驚人之外，加上劇組需非常謹慎按照勞基法規定的時數，每拍四小時要休息半小時、每日工時不得超過十二小時，增加因時間造成的成本，總估計後，不得不向出資平台上修製作費。
其實林依晨在2011年曾宣佈暫退電視圈，當時她指出台灣的影視戲劇工作環境問題，像是嚴重超時工作、制度不健全，一天平均工作12到18小時，收工後卸妝洗澡完即倒頭大睡，讓動完腦瘤手術的她，身體狀況無法適應。不過時隔12年，台灣影視圈制度已有進步，也開始注重合理工時。
當然，酬勞並不是林依晨考量的重點，《不夠善良的我們》由徐譽庭編導，當年她與徐譽庭曾因《我可能不會愛你》分別拿下視后及編劇獎，二度合作自然有安全感。徐譽庭在《不夠善良的我們》為林依晨量身打造角色，讓她突破以往角色，飾演一個成功奪愛的第三者，角色經歷十二年的成長，是個有九歲兒子的人妻，情節中不僅有多場床戲，並且遊走於善與慾之間，充滿人性的角色，讓她樂於接下挑戰，且取景多在北部，讓她無需外宿牽掛女兒。
而《不夠善良的我們》找來林依晨與許瑋甯、賀軍翔主演，卡司陣容令人眼睛一亮。但其實原先賀軍翔角色是相中由邱澤來演，希望促成邱澤、許瑋甯這對高流量夫妻再度合作，讓這部戲更具話題度，但邱澤因不想模糊焦點而婉拒，目前製作方仍不放棄合作的可能，希望找他客串演出。
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