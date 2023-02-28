安溥與一名男子同坐一車，兩人似乎都沒有繫安全帶。（圖／本刊攝影組）

安溥去年底舉辦了連續兩天的小巨蛋演唱會，本要在3月4日站上高雄巨蛋，不過因頸椎椎間盤突出並壓迫神經無奈延期；雖然目前健康出狀況，但她先前其實行程滿檔，時報周刊CTWANT還直擊她利用空閒時間採購，卻在開車時疑似未繫安全帶及違規停車，看來有必要加強交通安全常識。

安溥開車送男子到台北國際會議中心。（圖／本刊攝影組）

安溥自行駕車時開窗解菸癮，看起來同樣沒繫安全帶。（圖／本刊攝影組）

到了百貨公司後，安溥違規將車停在紅線便下車。（圖／本刊攝影組）

一月三十一日下午近三點，安溥結束電台工作後，由同行男子駕車到台北國際會議中心附近，一路上兩人似乎沒有繫安全帶，下車後聊了一會兒，道別後安溥駕車離去。當安溥自駕時，煙癮似乎不小的她降下車窗抽菸解癮，隨後將菸頭彈掉，菸蒂則收回車內，沒有亂丟，此外，同樣也看不到胸前有繫安全帶。

安溥在百貨公司挑選化妝品保養品。（圖／本刊攝影組）

採購完化妝品，安溥現身前夫工作室旁的住宅。（圖／本刊攝影組）

晚間近九點，安溥開著車載一名男子離開送至捷運站。（圖／本刊攝影組）

三點半左右，安溥開車到了忠孝東路的百貨公司後方，將車停在紅線區後，走進百貨公司內採購化妝用品，半小時便結束，隨後駕車到前夫工作室旁的公寓。直到晚間近九點，安溥開著車載一名男子離開，送對方到捷運站後，獨自駕車至士林夜市買了點小吃，採購完畢開車到疑似住處附近的巷子停車。稍早買化妝品將車停在紅線區的她，這回更直接將車停在巷口處的人行道上，接著頭也不回地拿著採購的食物到附近的華廈，直到深夜一點多仍未見她出來挪車。

安溥至士林夜市買小吃。（圖／本刊攝影組）

安溥在士林夜市買了很多吃的穿的等生活必需品。（圖／本刊攝影組）

回到疑似住處的地方後，安溥又違停在人行道上。（圖／本刊攝影組）

此外，原本忙著為演唱會做準備的安溥，日前發布聲明表示因不明原因肩頸至全手劇烈疼痛，緊急住院檢查後診斷結果為頸椎椎間盤突出並壓迫神經，出現疼痛且手部無法自主活動等現象，經醫生強烈建議需立即進行後續醫療安排，團隊評估後決定將高雄巨蛋演唱會延期，目前正在協商新的檔期。

※提醒您，吸菸有害健康，導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫，孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足，害人害己，戒菸可減少健康的危害。

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