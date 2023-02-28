台南善化小新營平交道附近路口，28日凌晨有1輛白色賓士車不明原因偏離車道，飛越前方約10公尺的農田，接著撞上水泥護欄摔進了排水溝，車上駕駛和1名乘客當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術，車禍原因仍待調查釐清。
今天凌晨0點21分，南市消防局接獲這起車禍事故，調派消防車、救護車趕往，消防人員以破壞器材，將車內2名30多歲男子脫困，但救出後皆已無呼吸心跳，緊急送往醫院急救，仍因傷重回天乏術。酒測值待抽血檢驗，警方後續將調閱周邊監視器，調查釐清肇事原因。
台南善化小新營平交道附近路口，28日凌晨有1輛白色賓士車不明原因偏離車道，飛越前方約10公尺的農田，接著撞上水泥護欄摔進了排水溝，車上駕駛和1名乘客當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術，車禍原因仍待調查釐清。
今天凌晨0點21分，南市消防局接獲這起車禍事故，調派消防車、救護車趕往，消防人員以破壞器材，將車內2名30多歲男子脫困，但救出後皆已無呼吸心跳，緊急送往醫院急救，仍因傷重回天乏術。酒測值待抽血檢驗，警方後續將調閱周邊監視器，調查釐清肇事原因。
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