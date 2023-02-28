一名30歲竹科工程師牙齒7顆嚴重蛀牙，還長出3顆牙齦膿包，中國醫藥大學新竹附設醫院牙髓病科主任、顯微根管治療醫師張添皓診斷發現，患者除刷牙口腔清潔是一大問題外，另一個大問題是口水較少，問診後得知對方常吸食加熱菸提神，讓醫師恍然大悟，直呼「大大影響口乾舌燥啊！」

張添皓在臉書發文指出，這名工程師日前就診，他在檢查過程中聞到患者滿口濃濃煙味，詢問後，患者拿出貌似香菸的加熱菸，並透露，因工作壓力大、常熬夜，除以咖啡提神外，這些很多口味的加熱菸，就是他最佳提神工具。

張添皓驚呼：「光是熬夜、壓力、咖啡都會影響口水分泌；煙液或煙油含有高吸水的甘油及丙二醇，這也會大大影響口乾舌燥啊！」醫師解釋，口水除了對於食物的消化外，是口腔中非常重要的緩衝液體，以及適度的協助脫鈣的牙齒再鈣化。所以當口水的質地、口水量有狀況的話，蛀牙，就非常容易產生了。

張添皓提醒，吸食電子煙、加熱菸不僅會影響牙齒顏色、牙周健康、使口水變少，還可能引發口腔病變，甚至有電子煙爆炸的風險。

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