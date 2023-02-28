中央氣象局持續發布低溫特報，桃竹苗、花東今晨都不到10度，高雄也只有10.5度；受「輻射冷卻」影響，偏乾的地區反而特別冷。白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，各地高溫均逾26度。下波東北季風預計明晚接近，周末北、東有短暫雨。

這波冷氣團已來到尾聲，今晨最低溫在台東鹿野7.8度，次低在花蓮壽豐8.8度、竹苗地區約9度。白天陽光露臉明顯回暖，各地高溫來到26度以上；日夜溫差將近20度，民眾在連假最後一天要注意冷熱變化。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天晴朗穩定，東半部偶有少量飄雨。各地氣溫：北部11至26度、中部11至27度、南部11至29度、東部8至27度。

最新模式模擬，明晚起至周五東北季風增強，北台灣雲量稍增，氣溫稍轉涼，其他地區也略降溫，各地早晚微冷。周六起水氣增加，大台北東側、東部有短暫雨。