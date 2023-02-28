Paul George was THIS CLOSE to ending it 😱



We're headed to OT!



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洛杉磯快艇近兩戰都在延長賽吞敗，主場對戰國王兩度延長還打出史上第2大的比分，甚至球隊的飛機還遭到雷擊，簡直倒楣到家。《洛杉磯時報》報導，快艇遭到國王以176比175擊敗，隔天坐上飛機前往丹佛對戰金塊，飛機升空不到1分鐘就被閃電擊中，機上乘客感覺到引擎忽然安靜下來，隨即又恢復運轉。

飛機被閃電擊中不算罕見，因為飛行器本身就會增強大氣電場，客機平均每年會被擊中一兩次，機身設計有導電路徑可以承受雷擊。雖然客機不怕雷擊，但被擊中也是很倒楣的事，因為事後的檢查可能導致航班延誤。幾十年來不曾有過閃電導致失事的客機，但不包括其他種類的飛行器。

球迷開玩笑說：「這是有人要轉隊雷霆的預兆。」「下次改搭快艇好了。」

金塊在正規賽最後一擊失手，快艇保羅喬治（Paul George）搶下防守籃板，奮力往前場一扔居然投進了，可惜慢了零點幾秒，否則就是本季最精彩的絕殺。金塊最後在延長賽以134比124獲勝，43勝19負穩居西區老大，快艇33勝30負暫居第5。總教練泰隆盧（Tyronn Lue）說：「我們打得很好，兩個對手都是很強的球隊，這次對手是第1名的金塊，我們只差1個籃板球就贏了。」