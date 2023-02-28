國防部日前公告修正《動員法》，新增「戰時對新聞從業人員實施必要管制」的條文，引起外界高度關注。對此，國民黨前台北市議員羅智強痛批，此次修正就是《動員勘亂時期臨時條款》的復辟，民進黨想透過這種方式，「把緊急命令常態化」、「媒體的控制日常化」，他狠酸，民進黨「果然是綠共」。

國防部說明，在動員實施階段，草案第33條新增，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。

羅智強昨（27）日認為，這次動員法的修法，就是《動員勘亂時期臨時條款》的復辟，因為在面臨如戰爭等緊急危難時，憲法本就有給予總統頒布緊急命令的權限，但該權限必須在十天內，由立法院追認，而現在民進黨要做的，就是把緊急命令常態化、對媒體的控制日常化。

羅智強指出，當年《動員勘亂時期臨時條款》「臨時」了四十三年，現在的《全民防衛動員法》，也一樣可以持續的「緊急動員」，讓政府的手永遠可以伸入媒體，「民進黨被稱為綠共，真的不是說假的」。