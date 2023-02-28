桃園市市長張善政上任後力推多項新政，張宣布近期光教育政策就推出了補助幼兒園大班助學金、保障代理教師與正式教師同工同酬、國中小學營養午餐免費、代理老師全年聘期4大政策；其中「代理老師全年聘期」更是領先全台，在桃園市推出後許多縣市紛紛跟進。此消息引熱議，大批網友盛讚張執行力卓越，有網友更感嘆：「2020後悔還來得及嗎？」

張善政26日在臉書發文表示，這幾個月市府不斷推出新的教育政策，像是補助幼兒園大班助學金、保障代理教師與正式教師同工同酬、國中小學營養午餐免費，每一項政策都讓桃園的教育環境更友善。特別是「代理老師全年聘期」政策，在桃園率先推出後，許多縣市也紛紛跟進。

張善政強調，他特別掛念辛苦的教育局同仁，也特別抽空去看看大家，感謝同仁這陣子趕工加班，大家真的辛苦了。他相信同仁的付出都能帶來偉大的改變，當桃園的孩子擁有更好的學習環境，我們的未來就更有盼望。

此文湧入6000個讚與破400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「2020後悔還來得及嗎？」「高雄人817們，永遠不知道自己失去了什麼」、「我想吃回到2020年的藥」、「桃園人的驕傲！我們選對市長了！」「張市長，就是這麼的親切、樸實與無華，看到桃園市的大進步，桃園市民很幸福」、「佛系的政治人物，最富人文氣息的市長」。