許多男性會在勃起、準備享受快感時感到陰莖劇痛，泌尿科醫師分析，勃起時疼痛的4個常見原因，包括包皮過長、自慰或性交過於頻繁、發炎感染及陰莖骨折。其中性行為激烈導致的陰莖骨折，會使因陰莖海綿體外的白膜破裂，讓陰莖腫脹瘀血，若未即時搶救，有可能救不回，因此他提醒，適度洩慾有益身心，但要留意生殖器的安全，才能性福快樂。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書粉專分享「勃起會痛」的4個原因：

1. 包皮過長：

勃起時無法完整露出龜頭且有不適感，進行性行為會因為來回拉扯而疼痛，這種狀況建議割包皮，可減輕疼痛，且較不會藏污納垢、以降低感染發炎的機率。

2. 自慰或性交過於頻繁：

短時間內多次使用，易造成陰莖外傷或繫帶裂傷的狀況。

3. 發炎感染：

尿道炎、精囊炎、慢性攝護腺炎等病症，除了會讓排尿有灼熱感、解尿不順、會陰悶痛、血精之外，勃起時陰莖疼痛、射精疼痛也是常見的病徵。

4. 陰莖骨折：

由於性行為激烈或姿勢不當，致使包覆在陰莖海綿體外的白膜破裂，大量血液從裂口流出，讓陰莖表面腫脹瘀血，若沒有「趁熱縫回去」，有可能救不回來。