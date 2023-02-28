由「全民大劇團」推出的最新嘲諷喜劇《丞相，起風了》將用逗趣的方式探討當代網軍與網路霸凌議題，該劇邀請許多知名正妹政治人物擔綱演出，其中超人氣高雄市議員黃捷驚喜現身記者會，她表示自己曾遇過許多18禁的低級騷擾，甚至還會有不理性網友「強迫賞鳥」，過去只要碰到這種就直接提告，因此還多了意外收入。

黃捷在記者會上透露，自己經常收到許多男網友「逼賞鳥」的照片，或是言語騷擾訊息，「有些人會從身材到臉蛋都批評一遍，或整天說好想摸妳哪裡的也超多，這種我一率告」，她對於這種低級的行為完全不能姑息，經過幾次提告後，獲得了一些額外收入，她說到這忍不住笑說：「我也想要領年終啊！」

事實上，黃捷因為擁有亮麗外型及高知名度，讓她不只頻頻遭到騷擾，上個月甚至還有一名護理師，將黃捷的自拍照放到交友網站上「求包養」。而先前網紅「小玉」也曾用換臉技術製作與黃捷有關的不良影片牟利，可說是人美是非多。

全民大劇團舞台劇《丞相，起風了》時隔1年再加演，這次巡演請來金鐘迷你劇視后林辰唏擔綱女主角，共同組建台灣政治史上最美跨黨派女團，成員有台北市議員徐巧芯、高雄市議員黃捷、民眾黨發言人徐千晴、民進黨青年發展部副主任謝子涵，她們四人將分別在不同縣市演出男主角的初戀情人，有趣的劇情令人相當期待。