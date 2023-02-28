大陸網紅韓安冉昔以美妝博主的方式起家，在微博上擁有多達472萬名粉絲追蹤，不過除了介紹彩妝的專業知識，她的感情生活也備受網友關注，年僅23歲的她已經有了3段婚姻，去(2022)年底公開男友後，才過幾個月更在近日透露「婚訊」，預計於6月29日舉辦人生中的第4次婚禮。

韓安冉近日在直播中表示將與年僅19歲的現任男友宋浩然於6月29日舉辦婚禮，消息曝光後，引爆陸網話題，不少人紛紛留言開酸，認為她「把婚姻當兒戲」。對此，韓安冉也再度回應表示：「其實聽到3婚3離，不只是網友，連我都會戴著有色眼鏡以異樣的眼光看她，不過我也要和大家解釋一下情況。」指出自己是一個女人，需要一位在我疲累的時候宣洩負面情緒的依靠，更直言：「他是一個不錯的對象，可以讓我情緒保持穩定。」

此外，韓安冉透露由於男友的年紀不到大陸男子的22歲法定結婚年齡，因此她原先是沒有結婚打算，但經過相處後又改變了主意，將與他先舉辦婚禮，更直言：「選擇並沒有對與錯」認為未來的發展無人可以預料，只要自己能對做出的選擇負責就好。

事實上，韓安冉前年10月閃嫁僅交往10天的網紅馬澤鑫（澤西），然而兩人結婚後，感情生活並未維持穩定，女方更是被老公在網路上公開她出軌前任男友，使得婚姻僅維持短短1年左右便宣告終結。此外，與第三任丈夫離婚後，再被一位插畫家爆出事隔7日後便火速擁有新歡的消息，讓網友看了相當震驚。