香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛慘遭前夫一家殺害碎屍，如今涉嫌犯案的鄺姓前公婆、前大伯與前夫皆已遭警方逮捕歸案，而警方也在原案發現場中的湯鍋底下尋獲蔡天鳳的頭顱，如今兇案現場大埔龍尾村的房屋內部狀況也疑似曝光。

根據香港《星港日報》報導，在「香港江湖日報」臉書群組中，流傳一段疑似凶嫌殺害肢解蔡天鳳案發租屋處內部的影片，據悉該影片似乎是前房客所拍下，片中可見屋內格局方正，客廳採用白色地磚牆面則為淺灰色，整體空間明亮簡單，至於廚房內則設有抽油煙機及兩個瓦斯爐口，該影片曝光後，許多網友看了不禁感到毛骨悚然。

另外，據《香港01》報導，警方懷疑嫌犯將湯倒進廁所或水溝企圖毀滅證據，只要時間一久就會沖入大海，警方也預估嫌犯已將脊椎骨等大型殘骸丟到他處，而目前因拘捕到案的5名嫌犯均不配合，導致警方難以追查殘肢下落，目前僅尋車輛行經路線及監視器等情報找尋。

據悉，警方起初在大埔龍尾村一間小屋內，找到犯案用的削肉機、電鋸及菜刀等工具，更在冰箱內發現蔡天鳳的雙腳殘肢，現場還看到2鍋煲好的湯，近日經法醫檢驗後，在其中一鍋湯中找到蔡天鳳的頭顱，初步判定算完整但右耳上方有6.5公分乘以5.5公分有疑似遭撞擊痕跡，而軀幹和雙手仍在尋找中。