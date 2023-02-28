名人堂球星巴克利（Charles Barkley）本周在ESPN節目談論球星輪休的問題，他對主持人說：「這是個非常嚴重的問題，我認為席爾佛（Adam Silver）是個很好的聯盟總裁，但是他對球員呵護過頭了，球員不喜歡背靠背出賽，他就調整賽程，他還讓球員在明星賽期間休兵一整個星期，他想盡辦法讓球員們休息。」

以前的球員不必輪休，現在的球員薪水那麼高反而在輪休，巴克利說：「如果你年薪3000萬、4000萬、5000萬美元，但是你每場都上陣，我想球迷不會生氣的。你不能賺這麼多錢還坐在場邊納涼，我認為這很不尊重比賽，很不尊重球迷，因為球迷都是付了血汗錢來看的。」

巴克利提到新的轉播合約簽下來之後，未來會出現更高薪的球員，「如果你拿了7000萬美元年薪，你還要向球迷說，你每個星期打4場比賽都做不到？現在球員有私人班機、史上最好的醫療團隊，一個星期不能打3場或4場球。平常人在工廠上班，我肯定他們也很累了，但他們可得每天上班。」

麥可喬丹（Michael Jordan）在2003年說過，未來20年的球員打球不會這麼拚了，「你不會看到有人抱病或是帶著痠痛的腳踝上陣。」今年正好2023年，果然現況就和喬丹說的差不多。另一位退役球員帕金斯（Kendrick Perkins）說，現在的球員輪休除了不尊重球迷，也不尊重以前努力拚搏的老前輩。