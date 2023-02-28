國防部21日公告「全民防衛動員準備法」修正草案，全案更名為《全民防衛動員法》，要求由縣市政府配合對出版、廣播電視事業、網際網路平台等從業人員調查。臉書粉專「工程師看政治」直言，這些文字煙幕彈的背後，隱藏沒寫的重點是「動員準備階段」沒有明確定義，它不必總統發佈命令才算數，若從寬解釋，可說隨時處在動員準備的狀態。此草案一過，政府立刻就有權可執行上述所有動作。

臉書粉專「工程師看政治」昨(27)日在臉書從全動法修改的部分分析，其中全動法定義以下兩種時間，包括一、動員準備階段：指平時實施動員準備時期；二、動員實施階段：指戰事發生或「將發生」或緊急危難時，總統依憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員時期。原法令規定，動員實施階段，政府可依據「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，對媒體訊息進行控管，但全動法這次的修改，考慮的主要是「動員準備階段」的部分。

該粉專進一步指出，新草案規定，在動員準備階段，政府可要求主管機關「對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、 編組及規劃」，還規定「新聞從業人員所屬之事業機構，應配合辦理及提供相關動員能量資料」。這些文字煙幕彈的背後，隱藏沒寫的重點是「動員準備階段」並沒有一個明確定義，它不必總統發佈命令才算數，也沒有任何行政物理動作能作為分界點，若從寬解釋，可以說隨時都處在動員準備的狀態。此草案一過，政府立刻就有權可執行上述所有動作，意即政府可直接納管所有媒體，不需任何單位授權，也不需法院裁定。

該粉專提及，草案規定在動員實施時期，「散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金」。法規本身沒問題，但當主管機關本身就是假消息中心的時侯，所有的法規都會變成問題，權柄被說謊者掌握，結果反而是說實話的人會受到迫害。

針對民進黨立委王定宇稱「所有的準備都是希望備而不用，達到嚇阻的目的」，該粉專直言，他們想嚇阻的對象，是手無寸鐵的人，他們的目的是控制輿論，社維法之後是中介法，中介法之後又是全動法，「只要黨在位一天，政治就永無寧日」。該粉專強調，2024真的很重要，想把詐騙集團趕下台，只能靠手上的選票。