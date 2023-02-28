台南88槍案的主嫌洪政軍、槍手孔祥志近日終於被逮捕，不過國民黨立委洪孟楷質疑，接下來還有幕後人士需要調查，但這兩人逃竄了100多天才落網，是否代表已經完成串供，直言副總統賴清德與其在南投輔選喊凍蒜，不如把台南這些過去的爭議，一五一十地交代清楚。

洪孟楷昨（27）日在臉書表示，洪政軍、孔祥志先前在台灣躲藏近1個月，隨後潛逃出境才落網，逃亡期間的金流、躲藏的地點等是由誰所提供，應可循線持續追蹤，將躲在幕後的資助人士揪出，查出更多的真相。

「逃亡100多天難道沒有串供好了？」洪孟楷坦言，他對於能否查出真相抱持較悲觀的態度，因民進黨在台南長期執政，若沒有政黨輪替只會「上下交相賊」，「真的政黨輪替，才有機會把過去的這些黑箱與內幕翻出來！」

洪孟楷認為，賴清德身為過去的台南市長，在他任內發生這麼多事件，已經不是面對媒體時講的清白、誠實為上策等就能說清楚，「當你現在還沒有面對這些事情，在南投拉著黨籍候選人喊凍蒜時，有沒有什麼事情更重要？當然有！就是把這些台南過去的爭議，一五一十地跟國人交代清楚」。