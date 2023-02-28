位在桃園龜山的威天宮，去年8月底發生火警，一尊關公像遭焚毀。命理師高煜霖認為，加上本月23日的一起火災，「已具備可預言要件」，他認為，台灣恐怕步入嚴重內耗的一年，有7件事情要提高警覺！

23日中午，新北八里一家輪胎工廠發生大火，一旁的國小緊急停課一天；火災地點位在淡水河出海口，若台灣像一條魚，淡水河的出海口，就是魚嘴。

高煜霖以易經演繹取卦，預言2023年的台灣，可能出現7種狀況。首先是因「辣」、或「禍從口出，病從口入」的議題，輕者影響民生，重者恐有致死災難。

再來則是通貨膨脹有補漲跡象。科技業須注意生產過剩，導致無薪假或停工。還有政府的打房政策可能奏效，國內房地產買氣轉疲弱。

天災人禍方面，高煜霖提醒，雙北、基、桃要注意洪水氾濫；南投、中部則要注意火災、爆炸、乾旱。另外南部、東北部不平靜，也要預防工安事件。最後則是軌道，高鐵、台鐵要落實檢修。

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