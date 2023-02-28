明天就是3月1日，許多新制將上路，防疫方面包括3月1日起入境旅客、密切接觸者停發免費快篩試劑，3月6日起校園室內口罩令鬆綁、「疫苗＋1」接種上路；交通方面，台61線3月1日起有3路段20噸以上大貨車最高速限降至時速80公里，違者最高罰6000元。

地方部分，3月1日起台北市民可用愛心卡點數租借YouBike、基隆市亂丟垃圾罰金加重，從2400元起跳，桃園市40歲以上市民符合資格者免費做低劑量電腦斷層肺癌篩檢，雲林縣補助3000隻犬貓絕育，嘉義減壓供水、台南減量供水。《中時新聞網》整理3月新制內容，供民眾參考。

《防疫》

●入境旅客、密切接觸者 3月1日起停發快篩試劑

3月1日起不再提供入境旅客、確診者之密切接觸者免費家用抗原快篩試劑，如有需求可至藥局，或有販售快篩試劑的超商、零售通路購買。

3月1日起不再提供入境旅客、確診者之密切接觸者免費家用抗原快篩試劑。(資料照)

●3月6日校園口罩禁令鬆綁

3月6日起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等跟進室內口罩放寬措施，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校車、保健室等場所仍要戴。

●3月6日起「疫苗＋1」接種上路

指揮中心自3月6日至4月30日推行「疫苗+1」接種運動，未曾接種任何一劑新冠疫苗、尚未完成基礎劑（第一劑與第二劑）、6歲以上未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗等三類人士盡快施打，為防疫開放做好準備。

指揮中心自3月6日至4月30日推行「疫苗+1」接種運動。(資料照)

《交通》

●台61線西濱快速道路3路段，大貨車限速降至80公里

交通部公路總局宣布，3月1日起台61線八里三交流道-林口交流道(6K-13K)、東華路口-新豐二交流道(16.3K-60.5K)、外埔交流道-十份交流道(101.2K-305.75K)3路段，20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里。違者可按交通管理處罰條例第33條，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

西濱快速公路3個路段3月起調降速限。(公路總局提供)

《地方》

●台北市愛心卡可租借YouBike

3月1日起，民眾可用台北市核發的愛心卡租借YouBike，計費方式1點1元，若點數不足，則以現金扣除當次騎乘費用。

3月1日起台北市愛心卡可租借YouBike。（本報資料照片）

●基市亂丟垃圾罰金加倍

基隆市環保局配合「乾淨家園」政策，3月1日起針對亂丟垃圾及常見環境污染行為加重裁罰，罰單金額將自2400元起跳。

●桃園市40歲以上市民符合資格者，免費LDCT肺癌篩檢

桃園市3月1日起，具有菸品、相關疾病史或家族史、職業暴露、空污或油煙等四類危險因子的40歲以上桃園市民，可至桃園市衛生局線上預約平台提出申請，通過後即可接受免費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢。

●雲林縣補助犬貓絕育，限額3000隻

3月1日至11月30日期間設籍雲林縣且年滿20歲的犬貓飼主，帶家中毛小孩前往合約動物醫院絕育，雲林縣政府將補助手術費用，母畜每隻1400元、公畜700元，提供免費晶片植入和狂犬病疫苗施打，限額3000隻。

●嘉義減壓供水、台南減量供水

經濟部水情小組決議，3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。台南地區每月1000度以上的工業用水戶，以節水10%為目標，南部科學園區將採總量管制方式節水10%，一般家戶維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。