小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。據了解，歷年來實際收取保險費率低於平衡費率，使得勞保基金提存比率過低，在先天體質不良情況下，又遇上高齡化、少子化等人口結構急速改變。

由於勞保老年年金除了一次給付外，尚有年金型給付「活愈久、領愈多」。據統計，2022年底領取老年年金人數新增12.2萬人、總人數來到159.8萬人，年金給付金額來到3,381億元，而請領一次金的人數來到8.5萬人、金額約為911億元，合計勞保老年給付約4,292.3億元，幾乎等於當年度勞保保費總收入。

學者參考最新勞保精算報告指出，去年全年消費者物價指數（CPI）年增率2.95％、基金全年報酬率為-6.67％，數據都比原本假設情況更糟，且2022年底勞保潛藏負債已突破12兆，極可能提前一年於2027年破產。

【1】缺口難補 勞保基金破產 恐提早1年

勞動部勞保年改議題再度端上檯面。勞工保險去年保費收支缺口來到386.11億元，已連續第六年收支失衡，更重要的是，這六年累積下來收支缺口高達1,917.58億元，已入帳的1,170億元政府撥補，仍無法完全填補住缺口。

【2】台積進補 營運V型跳高

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）日前在線上會議中重申，英特爾3奈米處理器將會如期在2024年上市銷售，打破近期有關3奈米延後不實傳言。基辛格強調，英特爾的3奈米Intel 3製程進度符合預期，而包括Granite Rapids、Sierra Forest、Arrow Lake等處理器中的繪圖晶片塊（GPU Tile），將會採用台積電3奈米生產。

【3】4月電價 擬各類用戶平衡調漲

經濟部近期將召開電價審議委員會會前會，並已要求台電精算各種建議方案，希望在穩定國內經濟、民生用電與物價之間找到合理平衡點。一般預估，每月用電千度或一定度數以下凍漲，商業部分擬小商家凍漲，另工業高壓及超高壓大用戶合理調漲，據悉，各類用戶平衡調漲可能成為重要考量，惟最終仍需電價審議委會決議。

【4】人民幣匯價 貶至今年新低

美元指數走升下，人民幣匯價持續跌跌不休，人民幣兌美元中間價27日大跌630個基本點，報6.9572元，再創今年以來新低。2月以來，人民幣已累計下跌幅逾2,000個基本點，單月跌幅破3％，市場普遍認為，短期內人民幣貶壓難消，有可能挑戰7整數關口。

【5】美油輸歐銷量 俄烏戰來暴增4成

根據船舶運輸追蹤業者Kpler的統計，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國平均每個月經由海運銷往歐洲的油品量跳增38％。外銷至德國、法國與義大利等歐盟主要經濟體的原油量均大幅增加，其中西班牙對美油的採購量更暴增88％。

據Kpler的資料，今年1月美國從墨西灣運往歐陸的石油出口量已達每日153萬桶，歐洲已連續好幾個月超越亞洲成為美國石油更大的出口市場。