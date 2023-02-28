日本「體操甜心」村上茉愛，在前年東京奧運女子自由體操奪得銅牌，也是日本女子體操睽違57年來首面獎牌，成為新一代「日本體操女王」，加上意外撞臉台灣歌壇天后蔡依林，讓她在台灣有不小知名度，如今宣布嫁給日本國家隊體操隊教練森田敦士，結婚喜訊傳出後，讓不少人紛紛獻上祝福。

村上茉愛雖然僅有148公分，但是爆發力十足，從3歲就開始練體操的她，12歲就能做出震攝全場的「Silivas」後空翻2周加轉體2周的H難度動作，14歲便在女子自由體操奪下日本冠軍，前年東京奧運先是以第8名成績晉級決賽，最終以14.166分奪下銅牌，也是日本57年來首面奧運女子體操獎牌，和金牌得主美國選手嘉莉（Jade Carey）僅有0.2分差距，實力不容小覷。

近來與大學至今交往6年多的男友感情穩定，也讓村上茉愛與男友有了攜手邁入下半輩子的共識，便在近期宣布結婚喜訊，對方身分是同齡的日本國家隊體操隊教練森田敦士，她表示對方不論在自己成績達顛峰之際，或是陷入低潮時，都始終陪伴在身旁不離不棄，因此認定對方是可以倚靠終生的人，便決定將下半輩子託付給他，甜蜜告白閃瞎不少網友，不過她強調並不會因此淡出體操界，依舊會將心力奉獻於此。