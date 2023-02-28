28歲香港名媛蔡天鳳不幸被鄺姓前夫一家謀殺，警方昨日連日來已逮捕5名涉案人士，其中3名男子為死者蔡天鳳的鄺姓前夫、前公公及前大伯被控謀殺罪，前婆婆則被控妨礙司法公正、前公公情婦因藏匿鄺姓前夫相關罪證待檢方公布。蔡天鳳的媽媽透露現任老公Chris相當痛心，在社群平台表示兩人10歲就在國際學校相識，婚後感情深厚，網友們不禁感慨：「為何中途愛錯人？」

蔡天鳳母親「五姐」昨日透過網民留言吐心聲，心痛女兒遇人渣，從她的抖音可看到相當多與女婿的合照，標題為：「我孝順的女婿，緣份是很奇妙的，每次一起時有千言萬語滔滔不斷，彼此牽掛理解包容扶持，珍愛生命美好之旅感恩所有一切」。看她的相片，與Chris關係親如母子，Chris還會親「五姐」的臉頰。

蔡天鳳母親「五姐」與女婿感情深厚，情同母子。(圖/「五姐」抖音)

蔡媽媽「五姐」抖音帳戶中，有段去年8月蔡天鳳慶祝28歲生日的影片，壽星本人快樂與滿場嘉賓合照，而丈夫Chris亦笑容滿面，多次向愛妻獻吻，還咬住玫瑰花逗她開心，一旁的方媛還幫忙拿起手機紀錄兩人甜蜜放閃的模樣，可惜至今一切只剩追憶。

「五姐」曾透露女兒和女婿兩人相識於國際學校。(圖/「五姐」抖音)

「五姐」也在留言中透露「原蔡天鳳與現任老公Chris早已相識，他們兩人從10歲便同讀一間國際學校，讀書時期便已相識，可以說是青梅竹馬。」，使網友們在案發後湧入「五姐」社交平台，紛紛安慰她，更留言表示：「為甚麼中途會愛錯人呢？」